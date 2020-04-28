شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر: هاشتاج تحدي مسلسل عمر ودياب يتصدر تريند "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته لتصدر تحدى مسلسل الجديد " عمر و دياب"، تريند تطبيق تيك توك، وكتب خاطر عبر حسابه على تويتر، قائلا:" هاشتاج تحدي مسلسل عمر و دياب يتصدر تريند تيك توك ".



مصطفى خاطر

كما عبر مصطفي خاطر عن سعادته لمتابعة النجم المصرى العالمى محمد صلاح لمسلسله الجديد "عمر ودياب"، الذى ينافس في السباق الرمضانى الحالي، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.

وأعاد خاطر نشر ستورى صلاح علي موقع "انستجرام"، والذى نشرها أمس، معلقا عليها قائلا :"اجتهد في شغلك لحد ما فخر العرب ينزلك ستوري ..حبيبي يا فخر العرب..تابعوا مسلسل #عمرودياب يوميا علي قناة On 6:30pm & Alhayat 9:00 pm".

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ويتابع محمد صلاح العديد من الاعمال المصرية، ويحرص على مشاركة جمهوره به، فى لحظات متابعتها، ولا سيما الأعمال الكوميدية، لأبطال مسرح مصر.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.