شكرا لقرائتكم خبر عن غداً..عرض فيلم تسجيلي عن فؤاد المهندس علي قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطارعروض الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان والتى تبث على قناتها باليوتيوب يذاع فى الخامسة مساء غداً الأربعاء، فيلم تسجيلى عن استاذ الكوميديا فؤاد المهندس ويأتى ضمن سلسلة أفلام رواد المسرح المصرى من إنتاج المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية حيث يتناول المسيرة الفنية للعملاق الراحل وأهم أعماله التى شكلت جزء من التاريخ الفنى المصرى .

وفى الخامسة والنصف يبث لقاء مع حلقة جديدة من فوازير سينما مصر رؤية وإخراج خالد جلال والتى تعيد للاذهان ذكريات عدد من أهم الأعمال السينمائية ، وفى التاسعة والنصف تعرض محاضرة من ورشة أبدا حلمك لإعداد الممثل الشامل والتى يقدمها البيت الفنى للمسرح ممثلا فى فرقة مسرح الشباب .

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قدم الفنان الكبير فؤد المهندس الذى كان معجبا بالعملاق نجيب الريحانى و عمل فى بداياته بفرقته عشرات الأعمال المسرحية التى تعتبر علامات فى تاريخ المسرح والكوميديا ومنها السكرتير الفنى ،أنا وهو وهى، سيدتى الجميلة، روحية اتخطفت، أنا فين وانتى فين، إنها حقا عائلة محترمة، سك على بناتك، هالة حبيبتى ، علشان خاطر عيونك ، وغيرها"، وكون أشهر وأنجح دويتو فنى مع حبيبة عمره وزوجته الفنانة شويكار ، كما قدم العديد من الأعمال السينمائية التى شاركته فيها شويكار وحققت نجاحات كبيرة وعشقتها كل الأجيال ومنها:" اعترافات زوج، شنبو فى المصيدة، مطاردة غرامية، أرض النفاق ، الراجل ده هيجننى،مستر إكس، فيفا زلاطة ، أخطر رجل فى العالم ، خمسة باب،خلى بالك من جيرانك، البيه البواب ، وغيرها".