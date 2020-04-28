شكرا لقرائتكم خبر عن هالة وياسين ..خالد النبوى ومنة فضالى بصور جديدة من " لما كنا صغيرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بمجوعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع النجم خالد النبوي والفنانة نسرين أمين، معلقة عليها :"هالة وياسين من مسلسل لما كنا صغيرين ???? خالد النبوي العظيم والقمر نسرين أمين و حببتي عبير منير ♥️♥️



منة فضالي

مسلسل "لما كنا صغيرين" تدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجى الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.





المسلسل تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه فى إطار تشويقى وبطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازى.

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يعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى ‎ ‎dmcالساعة ٩:٣٠ مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ١٠:١٥ ‏مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة ١١:٠٠ مساء‎

وفى الحلقة الرابعة للمسلسل، ما زال لغز مقتل "نهى" نسرين أمين فى أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" لما يتكشف بعد، وإن كانت أصابع الاتهام تقترب من "سليم" محمود حميدة، ورغم مقتل نسرين أمين إلا أنه يبدو أنها لن تغيب على الشاشة طوال الـ 30 حلقة، لاعتماد مؤلف العمل أيمن سلامة، على مشاهد "فلاش باك" التى تعيد قصة تعارف جميع الأصدقاء عليها خلال مرحلة الدراسة بالجامعة .

كما يصطحب خالد النبوى أخيه نبيل عيسى إلى النيابة للتحقيق معه حول مقتل "نهى" إذ كان على علاقة بها وحملت منه دون زواج كما أنه كان على خلاف معها بسبب مطالبتها إياه بالزواج منها، ليحدث تغيير فى شخصية "حسن" نبيل عيسى ، فبعد أن كان فى الحلقات الأولى الشاب المتهور الذى يقع فى الكثير من المحظورات، ينهار فجأة بعد أن اتهم فى القضية .