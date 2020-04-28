شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم مع ابنة شقيقتها خلال قص شعرها ..وتتبرع به لمستشفي سرطان الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم بفيديو مع ابنة شقيقتها خلال قص شعرها لأول مرة، كما كشفت عن قيامها بالتبرع به لمستشفي سرطان الأطفال

حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه :"كم الحماس و الفرحة اللي كانت فيها وهي بتعمل كده عالمي .. لحظة تحول بنت اختي اللي هي بنتي برضوا من طفلة لآنسة لحظه مش ممكن تتنسي أبداً".



هيدي كرم

واحتفلت الفنانة هيدى كرم منذ عدة أيام بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "مايان"، بمجموعة صور من طفولتهما، معلقة عليها عبر حسابها على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد لأختى الصغيرة اللطيفة أتمنى أن تحقق كل ما تريده وتستحقه.. أتمنى أن تعيشى بسلام وفرح كل يوم بحياتك وتصلى دائمًا إلى أهدافك.. بارك الله فيكى حبيبتى وبارك حبك.. أحبك بلا نهاية.. يا أحلى واحدة جابها برج الحوت".

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وكانت شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها، عبر تطبيق "تيك توك"، غنت خلال الفيديو أغنية "تحيا مصر" للفنان أحمد جمال، بلغة الإشارة، وأشعلت هيدى كرم السوشيال ميديا بالفيديو حيث وصل إلى 300 ألف مشاهدة، وحاز الفيديو على إعجاب المدونين على منصات السوشيال ميديا المختلفة، مؤكدين أنه أحلى فيديو عبر تيك توك.

وأنضمت هيدي كرم انضمت إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.