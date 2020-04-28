شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 4.. تيمون وبومبا تجار لبان على طريقة "سلام يا صاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل "رجالة البيت" باكتشاف تونا – ويزو وحماتها عارفة عبد الرسول رائحة كريهة في المنزل، ويجدان تيمون – أحمد فهمى – وبومبا – أكرم حسنى يأكلان فسيخ، وبعد ذلك ذهب الثنائي لشراء لبنان من أجل إضاعة الرائحة ولكنهم يكتشفا أن اللبان ناقص في السوق وغير موجود ويقابلا شخص يبعه في السوق السوداء.

يقرر تيمون وبومبا التجارة في اللبان وذهبوا إلى السلوم للسطو على مصنع يمتلكه مجموعة من الافارقة، ويستعينا بـ "تونا" معهم في المهم وبالفعل يسرقا بضاعة كبيرة من اللبان ولكنهم يهربوا ويتركوا تونا للأفراد المسلحين الأفارقة ويذهبا إلى السوق لتوزيع البضاعة، لتظهر أيتن عامر في دور المعلمة سمارة أكبر تجار اللبان في السوق.

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يقتحم تيمون وبومبا السوق على طريقة فيلم "سلام يا صاحبى"، حيث يبيعا اللبان بـ 2.5 وفجأة تأخذ المعلمة سمارة خبر بما يحدث لتذهب لهم ولكنهما يرفضان أي محاولة منها ويدخلان في مشادة مع رجالها، وبعد حصد الأموال جراء البيع تقوم سمارة بحرق البضاعة بالكامل ليكونا في موقف صعب بعد تبقى كرتونتين فقط.

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.