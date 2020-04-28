شكرا لقرائتكم خبر عن نيك كورديرو على جهاز التنفس الصناعي بعد إصابته بالحمى..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الحالة الصحية لنجم برودواي نيك كورديرو غيرمستقرة، فكان يأمل الأطباء أن يتجاوز كورديرو هذه المرحلة الصعبة حيث يتواجد علي جهاز التنفس الصناعي، وسيبقي عليه خلال هذه الفترة و ذلك بعد أن أصيب بحمى جديدة صباح أمس، وأجريت عدد من الاختبارات لمعرفة السبب الحقيقي للحمي.

وأشارت أماندا كلوتس أنه بالفعل تمت السيطرة علي الحمى، والاطباء يعتنون جديا بكورديرو، لكنهم فضلوا وضع جهاز التنفس الصناعي كنوع من الأمان وسهولة التحكم .

يذكر أن الأطباء اضطروا إلى بتر ساقه اليمنى الأسبوع الماضي، كان لدى ممثل برودواي الشهير نيك كورديرو البالغ من العمر (41 عاما) إجراء طبي جديد وهو جهاز تنظيم ضربات القلب في قلبه، وذلك حسبما أعلنت زوجته أماندا كلوتس، وهو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " فارايتي " .

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حيث أكدت كلوتس أن الأطباء اضطروا لوضع جهاز تنظيم ضربات القلب للنجم الكندي كورديرو خلال الساعات الماضية وذلك بسبب اضطراب واضح في معدل ضربات القلب ووصولها للحد الغير طبيعي وأن هذه الخطوة ستساعده على الاستقرار في الإجراءات المستقبلية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس كشفت أن كورديرو الذي أصيب بفيروس كورونا " COVID19 " كان في المستشفى منذ 31 مارس الماضي ، و كان يٌعالج بمسيلات الدم للمساعدة في تخفيف التجلط في ساقه ، لكن الأطباء اضطروا إلى إيقاف الدواء لأنه كان يسبب له نزيف داخلي ، و بعد أن ساءت حالته اضطر الأطباء الي بتر ساقة اليمني .