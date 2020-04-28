شكرا لقرائتكم خبر عن ليا ميشال وزوجها زاندي ريتش ينتظران مولودهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر النجمة العالمية ليا ميشال طفلها الأول من زوجها و زاندي ريتش و ذلك بعد عام من الزواج ، و هو الخبر الذي تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "بيبول" و"جاست جيرد"، وقد أشار مصدر لموقع "بيبول": "لياوزاندى كانوا يتمنوا منذ فترة طويلة أن يكونوا آباء".

بدأت علاقة ليا ميشال وزاندي ريتش البالغ من العمر (37 عاما ) عام 2017 وتزوجا في مارس 2019 في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يعرف البعض أن زاندي هو رئيس العلامة التجارية للملابس AYR.



ليا وزوجها

من جهة أخري وعلى مدار الشهر والنصف الماضيين، كان الزوجان ليا و زاندي يعيشا معا العزل الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا، وبصحبتهم والدة ليا التي تقيم معهما، وتحرص ليا علي نشر العديد من الصور عبر صفحتها علي موقع "انستجرام" وكأنها ترصد يومياتها خلال الحجر المنزلي.

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يذكر أن ليا ميشال بدأت مسيرتها الفنية عام 1995، و قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية التليفزيونية الناجحة، ومن أبرزها: "Sons of Anarchy" و "Glee" و "Scream Queens" و"The Mayor"، وغيرهم.