شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحلقة الخامسة.. مسلسل "الفتوة" يتصدر تريند " تويتر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، بسبب النجاح الكبير الذى يحققه المسلسل حاليا، والذى يعرض علي قناة الحياة حصريا الساعة 12 صباحا، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.



الفتوة

ويشارك في بطولة "الفتوة" كوكبة من النجوم بجانب النجم ياسر جلال وهم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

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وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الفتوة" لياسر جلال بمساعدة حسن الجبالى للشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" فى إيجاد سكن خاص به، فيأخذه للسكن عند عزيزة المعددة "أحلام الجريتلى"، وبعد أن كانت رافضة لسكنه لديها يتوسل لها ياسر جلال فتوافق، ويقابل الشيخ مبروك لأول مرة هنادي مهنا ويتبادلان نظرات الإعجاب.

مى عمر تحكى لصديقتها عن الفارس الملثم الذى أنقذها وهو ياسر جلال، وتؤكد لها أنها ستقابله مرة أخرى وتسرح في اللحظات التي قابلته فيها، كما تعود جميلة لحى الجمالية وتستقبلها والدتها وشقيقها.

جنازة الحاج بشر في الحارة يستغلها "عزمي" لصالحه، ويقول لأهل حي الجمالية إن من قتله هو الملثم ويطالبهم بالقبض عليه، ويقص حسن الجبالى شعره فى الحى لدى الحلاق وكعادة الحلاقين يحكى لحسن الجبالي الكثير من القصص عن الحارة.

مشهد يجمع "سكر" هنادي مهنا بالشيخ مبروك "أحمد خالد صالح" فوق السطوح يغلب عليه الرومانسية والإعجاب والمغازلة من طرف هنادى، ويقف أهل الحارة فى جنازة الحاج بشر ويقف معهم حسن الجبالي ويعزيه عزمي صابر أبو شديد، ويؤكد له أن الملثم هو من قتل الحاج بشر.