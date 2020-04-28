شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عجة القرنبيط على طريقة سمية الخشاب فى برنامج "طبخة سمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النجمة سمية الخشاب، اليوم الثلاثاء، الحلقة الخامسة من برنامج طبخة سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان.

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وتقدم سمية اليوم، خامس وصفات البرنامج، وهي طريقة عمل أقراص عجة القرنبيط، ويمكنك مشاهدة الفيديو للتعرف علي الوصفة كاملة وطريقة تحضيرها..