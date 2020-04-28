شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحظر..جيرارد باتلر يركب الأمواج في ماليبو بكاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصوريين النجم العالمي جيرارد باتلر لدى وصوله علي متن عربة جولف إلي شاطئ خاص في ماليبو بكاليفورنيا وذلك ليستمتع بركوب الأمواج والشمس بعيدا عن المنزل والحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا علي العالم أجمع. Advertisements من أخرآعمال باتلركان فيلم الأكشن والتشويق Angel has Fallen ويشارك فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم منهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

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