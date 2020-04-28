شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح دور العرض السينمائية في تكساس ..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم ولاية تكساس إعادة فتح دور السينما وذلك بالرغم من استمرار ازمة فيروس كورونا "covid19" وذلك ابتداء من هذا الأسبوع وتحديدا يوم الجمعة، حسبما كشفت عدد من التقارير التي تم تداولها عبر المواقع الفنية الشهيرة وابرزها "Variety".

فقد أعلن جريج أبوت حاكم تكساس منذ عام 2015 أن دور السينما، إلى جانب المتاحف والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة، قد تم منحها جميعا أذن لإعادة فتحها، لكن بسعة 25 ٪ فقط، واستكمل قائلا:"هذا إذن للفتح، وليس شرطا".

وكشف الموقع أيضا أن سلاسل المسرح الكبيرة مثل AMC و Cinemark وغيرها من غير المتوقع أن تستأنف أعمالها في يوليو على الأقل.

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يذكر أنه أعلن مؤخرا أن في أوكلاهوما جنوب وسط الولايات المتحدة، توضع إحدي الخطط لافتتاح أحد المسارح و دور العرض ، حيث أعلن الحاكم كيفن ستيت الذي أثار جدلا كبيرا شهر مارس الماضي عندما نشر صورة لنفسه وأطفاله في أحد المطاعم المزدحمة أنه سيتم السماح بإعادة فتح العديد من الشركات، بما في ذلك المسارح وذلك بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

في "Circle Cinema"، لا يخطط المالك كلارك وينز لفتح الأبواب الآن وبهذه السرعة، لكنه ينوي إعادة فتحها خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد أن قام بتغيير الكثير من وسائل الأمان، حيث قام بتركيب شاشات زجاجية، ويخطط لجميع العاملين في المسرح لارتداء الأقنعة والقفازات.