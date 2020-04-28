شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبى راشد تشارك بحملة انسجرام " أنستا الخير ".. وتتبرع لمفوضية اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد لحملة موقع "انستجرام"، أنستا الخير، بمناسبة شهر رمضان للتشجيع على الأعمال الخيرية بأى صورة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بعد تفشى فيروس كورونا.



ريا

ونشرت ريا فيديو لها خلال موقع "انستجرام"، قائلة به :"الخير يمكن يكون بصورة بسيطة مجرد كلمة حلوة لشخص أو مساعدة جار فى الحجر الصحي الحالي لأنه سنه كبير وما بيقدر يروح على السوبر ماركت"، متابعة أنها ستقدم الخير عن طريق مساندة مفوضة اللاجئين وبطرق سريعة من خلال موقع على الإنترنت.

كما علقت علي الفيديو قائلة: "شكرًا انستجرام على إطلاق مبادرة إنستا الخير بمناسبة شهر رمضان الكريم ودعوتي للمشاركة فيها وانا بدورى بدعو كل أصدقائي ومتابعيني لنشر الخير بأى طريقك بيقدروا عليها".

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ودعت عدد من النجوم للإشتراك بالمبادرة منهم يسرا، هند صبرى، صبا مبارك، بشرى، درة، مايا دياب، لجين عمران، ناردين فرج، جويل مارديديان، اسيل عمران، باسل الزورو.

وكان انضم النجم أحمد حلمى إلى مبادرة الخير على انستجرام، التى سيشارك متابعوه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام.

وعن اختياره سفيرًا للمبادرة، قال الفنان أحمد حلمى فى بيان: "تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقّف طوال شهر رمضان".