شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عزمى أبو شديد وجميلة فى جلسة تصوير بكواليس " الفتوة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نجلاء بدر والفنان أحمد صلاح حسنى، لجلسة تصوير جديدة، في كواليس مسلسل "الفتوة" الذي يتم عرض حلقاته على قناة الحياة بشكل حصرى، حيث تجمع الثنائي العديد من المشاهد، خلال الأحداث فتجسد الأولى شخصية فتاة تدعى جميلة ويحبها الفتوة عزمي أبو شديد - أحمد صلاح حسنى - منذ سنوات حتى تزوجها.

وكشفت الحلقة الرابعة من الفتوة عن حب عزمى القديم لجميلة، ولكنها لا تحبه لشدته الزائدة، حيث قالت جميلة في حديثها مع خادمتها إن والدة عزمي عندما وجدتها تحبه، أذاعت عنها خبر زائف وهو إنها سرقتها، لذلك قررت جميلة الهروب من الحي، كما روت جميلة عن حبها لحسن الجبالي – ياسر جلال ولكنه لم يحبها كما فعلت هي، في النهاية أرسل عزمي أحد صبيانه لبيت جميلة ليحضرها بالقوة.



نجلاء بدر واحمد صلاح حسنى

في سياق آخر تشارك نجلاء بدر في مسلسل "البرنس" الذى يعرض حصرياً على قناة DMC وتجسد فيه دور لبنى زوجة رضوان البرنس – محمد رمضان، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى ويشارك في بطولته نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

Advertisements

ويشارك فى بطولة مسلسل "الفتوة" كل من ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل في فترة قبل 150 عام حيث يتناول زمن الفتوات بحى الجمالية وتحديداً عام 1850.



نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى



نجلاء بدر واحمد صلاح حسنى فى الفتوة