ريهام سعيد عن شيرين رضا: "ساهمت كتير في تغيير شخصيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور مجمعة للفنانة شيرين رضا، تحدثت من خلالها عن مدى تأثيرها في شخصيتها.

وكتبت: "بتعلم منها، ساهمت كتير في تغيير شخصيتي، الكلام ده أنا قلته هنا من 8 سنين، ولسه بقوله ومش صاحبتي ومعرفهاش".

وتابعت: "ساعات ناس متعرفهمش، بيكونوا إيجابيين في حياتك أكتر من اللي حواليك".

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا، فيلم "رأس السنة"، وهو من بطولة إياد نصار، بسمة، أحمد مالك، هاجر الشرنوبي، علي قاسم".