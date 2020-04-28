"ناس عم تأكل من الزبالة".. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هاجمت المطربة إليسا، الحكومة اللبنانية، بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها الشعب اللبناني حاليًا.
وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " يا عيب الشوم عا دولة عم تخلي ولادها يموتو من الغضب والقهر بالشوارع لأنو ببيوتن ما في ربطة خبز".
أضافت إليسا: "يا عيب الشوم عا حكام مطمنين بالن عا مصرياتن برا والناس ليراتا ما إلن قيمة، في ناس عم تنام بكراتين وناس عم تاكل من الزبالة، أيام الحرب ما صار هيك بالناس".
يُذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "هنغني كمان وكمان" على "يوتيوب"، وهي من كلمات شادي نور وتوزيع إلهامي دهيمة وألحان محمد يحيى .
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