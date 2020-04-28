"زي النهاردة من 20 سنة".. مجدي الهواري يستعيد ذكريات "الناظر"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
استعاد المخرج والمنتج مجدي الهواري، ذكريات فيلم "الناظر"، ونشر صورة نادرة من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.
وعلق: "وأخيرا لقيت النسخة الأصلية من الصورة دية، زي النهاردة من 20 سنة، كنا بنفكر في فيلم الناظر".
فيلم "الناظر" حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وهو من بطولة علاء ولي الدين، هشام سليم، محمد سعد، حسن حسني، أحمد حلمي، بسمة، حنان الطويل، ومن إخراج شريف عرفة.
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