تراند اليوم : حلا الترك في وضعية مثيرة.. والجمهور: "خضعت لعملية تكبير الأرداف"

ظهرت الفنانة البحرينية الشهيرة حلا الترك، في فيديو صادم أثناء مشاركتها في أحد الإعلانات، إذ ظهرت وهي تستعرض قوامها وتقف في وضعية مثيرة تلفت الأنظار إلى مؤخرتها.

لكن ما أثار انتباه الجمهور خلافًا عن وضعيتها الجريئة، ما بدت عليه أردافها التي كانت لا تتناسب مع جسدها، وهو ما جعل الجمهور يتهمها بأنها أجرت عملية لتكبير الأرداف.

وانتقد الجمهور وقفتها التي اعتبروا أنها حاولت من خلالها استعراض جسدها، حتى أنهم ذهبوا لأبعد من ذلك في التعليقات وأنها تضع "إسفنجة أو مؤخرة صناعية"، ومما جاء في التعليقات عليه: "شنو يعني الوقفة؟" و"خلاص شفناها لا ينكسر ظهرك يبا" و"هذي قبل سنتين طفله كيف كذا؟" و"تربية دنيا بطمة واضحه" و"العمود الفقري: أنا متحمل وساكت".

كذلك أثارت حلا الاهتمام في جزء آخر من المقطع برقصها بطريقة اعتبرها بعض المعلقين مثيرة للجدل.

يذكر أن حلا الترك أثارت الاهتمام مؤخراً بعدما نشر مقطع لها وهي تقف على شرفة المنزل وتصفق تحية للطواقم الطبية التي تبذل الجهود من أجل علاج مرضى كورونا.

A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on Apr 25, 2020 at 6:52pm PDT