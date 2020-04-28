تراند اليوم : كندة علوش تحذف منشورًا أثار جدلًا واسعًا



تلقت الفنانة السورية، كندة علوش، زوجة الفنان المصري عمرو يوسف، العديد من التعليقات والانتقادات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كما حدث سجال بين متابعيها وخاصة اللبنانيين والسوريين بسبب منشور عبر صفحتها الأمر الذي دفعها إلى حذفه.

وجاء مضمون تغريدة كندة علوش: "العالم هيفنى والسوريون واللبنانيون بعيدا عن كونهم جيران وبلدين وشعبين داخلين ببعض للعظم... والأعمال السورية اللبنانية المشتركة صار لها أكتر من 10 سنين ناجحة ومطلوبة، وما زلنا نسمع سجالات من نوع السوري أهم، لأ اللبناني أهم، لأ السوري هو الأصل، لأ اللبناني أحسن.. يكفي حبوا بعض وافرحوا لنجاح بعض".

وبسبب التعليقات والهجوم من البعض، اضطرت لحذف التغريدة من على حسابها، وعلقت في تغريدة لاحقة موضحة سبب حذفها، بالقول : "كتبت تويت ومحيتها.. لأني بتعب من السجالات والجدل واللغة الإلغائية وبالوقت اللي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرّة ترجعنا للجدل اللامنتهي، فقلت أريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي".

كتبت تويت ومحيتا.. لإني بتعب من السجالات والجدل واللغة الالغائية وبالوقت الي كان قصدي رسالة محبة كان في ناس مصرة ترجعنا للجدل اللامنتهي فقلت ريح راسي وراسكن.. تصبحوا على خير أحسن شي 🙏🏻🌺 — Kinda Alloush (@KindaAlloush) April 28, 2020

— Kinda Alloush (@KindaAlloush)