ضمن فعاليات المبادرة الالكترونية التي اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تحت عنوان "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، اعدت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مجموعة من العروض الفنية المميزة والامسيات الروحانية تشارك بها فى نشاط الاجندة الرقمية لوزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان.
والتى تبث عبر قناتها على اليوتوب منها سهرة دينية لاوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى وتضم صياغة موسيقية لنخبة من
احتفالية فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين محمد الحلو - ريهام عبد الحكيم - مى فاروق - سماح عباسمع كورال الاطفال ، امسية مع الموسيقار عمر خيرت ، امسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفلات لكل من هدى سلطان - سعاد محمد - وديع الصافي - صباح فخري ، سهرة مع عمالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدی - شفيق جلال - سید اسماعيل - زينب يونس - محمد العزبي.
احتفالية بمناسبة ليلة القدر وتضم الثلاثية المقدسة احد اهم اعمال ام كلثوم كلمات صالح جودت ، الحان رياض السنباطى اداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى بمشاركة المطربين آمال ماهر – مى فاروق – ريهام عبد الحكيم – ايات فاروق – وليد كمال – محمد سلطان – امنية سمير .
كانت هذه تفاصيل خبر مزيج فنى للاوبرا فى اجندة وزارة الثقافة الرقمية احتفالا بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.