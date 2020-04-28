"وزير الثقافة تطلق المبادرة المسرحية "إضحك.. فكر.. إعرف

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم, وزير الثقافة, المبادرة المسرحية "إضحك - فكر – إعرف" التى ينفذها البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار, ممثلاً فى فرقة مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى وفرقة المسرح القومى بقيادة الفنان ايهاب فهمى.

وتهدف الى تقديم عشرة مسرحيات قصيرة مسجلة كمرحلة اولى يصورها ايمن مصطفى ومستلهمة من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى انطون تشيكوف وتعرض كاحد فعاليات المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب .

قالت عبد الدايم :"ان العروض

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تشمل شرح لمنهج تشيكوف وتحليل للاعمال المسرحية ودلالاتها وذلك لتحقيق هدف المبادرة الذى يجسده شعارها ( أضحك - فكر - أعرف ) يقوم به احد الرموز الأدبية والفنية المصرية البارزة منهم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، الدكتور سناء شافع ، عصام السيد، فهمي الخولى وغيرهم".

مؤكدة ان مشاركتهم تعد اثراء لفعاليات المبادرة واضافة لاعمال مسرح الدولة ، وتابعت ان القصص المختارة تحمل الكثير من الرسائل الايجابية التى

تساهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والقيم السامية ، موضحة ان استلهام اعمال الادب العالمى يعكس اهمية انفتاح مصر على مختلف الثقافات ويعيد اكتشاف كنوز المؤلفات العالمية التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للانسانية .

يشار ان مدة العرض الواحد تتراوح بين 20 الى 50 ق ، وتم الانتهاء من ابو عطسة جنان اخراج هشام عطوة ، العازف اخراج تامر كرم ، المقام العالي اخراج اسلام امام ، كلاس اخراج مازن الغرباوي ، أول كل شهر اخراج سامح بسيوني وجاري الاعداد لباقى اعمال المرحلة الاولى التى تضم عروض من اخراج الدكتور اشرف زكي ، خالد جلال ، مراد منير ، محمد عمر ومحمد مرسي.