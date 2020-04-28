نيللي كريم تضيء شمعة أمل بإسم مصر للعالم

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ لحملة "شمعة الأمل"، للكاتب الفلسطيني الكندي شاكر خزعل.

فكتبت نيللي على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً ورد فيه :"أنا انضميت لحملة شمعة الأمل للكاتب شاكر خزعل و نورت شمعة أمل باسم مصر للعالم، في ظل الظروف الراهنة إحنا محتاجين إننا ننشر الأمل وندي بعض القوة إننا نتخطى المرحلة ديه.. يلا انضمولنا ويلا بينا كلنا نولع شموع بأسمائنا من مصر."

تجدر الإشارة أن الحملة المذكورة تهدف لإضاءة الشموع الافتراضية للمرضى والمصابين المتضررين من فيروس كورونا.



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