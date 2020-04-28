ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ أغنية دعائية "سُنّة الحياة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله، ناثراً بصوته روح الأمل التفاؤل في لم الشمل والتواصل بين الأهل والأحبة، خصوصاً في رمضان وفي ظل هذه الظروف الإستثنائية التي يعيشها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وحملت فكرة الأغنية، التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الإجتماعية اليومية، ومراحل الإشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري، في سيناريو الكليب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي يبث روح الأمل والتفاؤل في "سُنّة الحياة".. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.