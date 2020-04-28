دواين جونسون يخطف القلوب بفيديو مع ابنته..ويكشف أمراً غريباً

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي ​دواين جونسون​ المعروف بذا روك، فيديو جديد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لاقى الكثير من الاستحسان.

ويظهر دواين برفقة ابنته تيانا، وهو يغني لها أغنيتها المفضلة You’re Welcome قبل النوم.

وكتب دواين تعليقاً:"للمرة الـ 1927 ، سأغني "You’re Welcome" لتيانا كجزء من الذهاب إلى الفراش! ".

وأكد دواين أن رغم الوضع إلا أنه يشعر بالمتعة لقضاء كل هذا الوقت في المنزل مع عائلته.

ولفت دواين أن ابنته لا تعرف أن والدها هو من يؤدي أغنية You’re Welcome في فيلم الرسوم المتحركة "موانا" الذي يؤدي فيه دواين دور ماوي.

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