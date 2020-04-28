ساندي تكشف عن مرضها الغريب وتتعرّض للسخرية.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت الفنانة المصرية ​ساندي​ للسخرية من متابعيها، بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بماكياج أبرز جمالها، بإستخدام مجموعة من الألوان المتناسقة مع وجهها، كاشفة أنها تعاني من مرض غريب، وعلّقت: "الواحد بقى آخره يهرش فشعره بعد الفطار هنموت كده وحشتوني وكان عندي برد وحرارة في شفايفي مارضيتش أظهر لكم غير وأنا كويسة".

وإستغرب البعض المرض الذي تحدّثت عنه ساندي، متسائلين ما هي حرارة الشفاه، وسخر العديد منهم من مرضها الغريب، لافتين الى أنها قد تكون أجرت بوتوكس لشفافهها، التي بدت منتفخة في الصورة.

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