وسام صباغ لابنه في عيده:"أهلي تمنّولي ذات الشي وبعدني ناطر"

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ ابنه جاد بمناسبة عيد ميلاده، يوم أمس، حيث نشر صورة برفقته، وكتب تعليقاً:"عيد ميلاد سعيد يا جادو ، انشالله بس تصير شاب يصير لبنان بلد أحلى ، بلد تفتخر فيه ويحترمك ، أهلي تمنّولي ذات الشي وبعدني ناطر !!! عيد سعيد".

من ناحية أخرى عبر وسام عن رأيه بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي يمر بها لبنان، فكتب :"كتير ناس خايفة وعم بتخّزن مواد غذائية وأكل خوفاً من الأسواء ، بس الأسواء إنّو في كتير ناس عايشين يوم بيوم ، لا قادرين يخّزنو ولا عندن القدرة ! ألطف فينا يا رب".

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