فيروس كورونا يحرم ممثلاً خليجياً مشهوراً من حضور جنازة وعزاء شقيقته

ميرنا وليد - بيروت - حرم ​فيروس كورونا​ الممثل السعودي ​إبراهيم الحساوي​، من حضور مراسم جنازة وعزاء شقيقته، التي توفيت يوم الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بسبب توقف حركة الطيران، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة للحد من إنتشار الفيروس.

وكان كتب الحساوي في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها".

وأضاف: "الأشد وجعاً من الفقد أن اختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير وأحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد عن أهلي في هذا المصاب".

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