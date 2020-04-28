مايك ماسي :"يلّي نازل عالشارع يا قاتل يا مقتول"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​مايك ماسي​ مجموعة من التغريدات التي عبر خلالها عن رأيه بثورة الشعب اللبناني نظراً للأوضاع الإقتصادية المتردية جداً، فكتب :"يلّي نازل عالشارع يا قاتل يا مقتول ، ما معو حق رغيف تيطعمي ولادو شو بقلّو؟ "معليش حبيبي طوّل بالك شوي تكانت خلصت مهلة ال١٠٠ يوم يلي الحكومة عطيتها الأخصائيين؟"

وأردف ماسي واصفاً بشاعة شعور الإنسان بالجوع :"أوقات لمّا فيق من النوم، وفكّر بالترويقة، بتذكّر إنّو في كتير ناس، ناموا مبارح بلا أكل... الجوع كافر"

كما تساءل ماسي :"إذا حدا أجنبي من أصحابي، سألني "كيف عم بتعيشو انتو اللبنانيين؟" شو بجاوبو؟ عايشين من قلّة الموت".

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