نجم "Jurassic Park" يتعرّض لهجوم عنيف وإتهامات بإهانة الدين الإسلامي

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض نجم فيلم "​Jurassic Park​" ​جيف غولدبلوم​ لهجوم عنيف، وإتهامات بإهانة ​الدين الإسلامي​، خلال إستضافته في البرنامج التلفزيوني الواقعي Rupaul’s Drag Race، بإعتباره عضو لجنة التحكيم، والتي تقدمه الفنانة المتحولة روبول، في موسمه الثاني عشر.

وسأل غولدبلوم المتسابقة جاكي كوكس، المتحولة جنسياً، والتي إرتدت قفطاناً مخططاً باللون الأحمر، مع حجاب أزرق، مُحدد بـ 50 نجمة فضية، "هل أنت متدينة ، هل لي أن أسأل؟"، أجابت كوكس: "أنا لست كذلك، لأكون صريحة، فإن هذا الزي يمثل حقاً الأهمية التي يجب أن تكون عليها الرؤية لأفراد الأقليات الدينية في هذا البلد".

وستمر غولدبلوم بسؤال كوكس عن الإسلام، وكيف يعامل المثليين، "هل هناك شيء في هذا الدين ضد المثلية الجنسية والمرأة؟، وبينما كانت كوكس تبكي على المسرح أمام لجنة التحكيم، قالت إنها "قضية معقدة" ولديها "مخاوفها بشأن طريقة معاملة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في الشرق الأوسط".

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