ميرنا وليد - بيروت - ما زالت الفنانة اللبنانية جاكلين تلتزم ب​الحجر المنزلي​، وذلك تطبيقا للتعبئة العامة للحد من إنتشار فيروس كورورنا.

ولمعرفة كيف تمضي جاكلين أوقاتها خلال هذه الأيام، تواصل معها موقع "الفن"، فقالت لنا :"مثلي مثل معظم اللبنانيين، أنا ملتزمة بالحجر المنزلي، ولا أخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى، بحيث أضع كمامة على وجهي، وأستخدم المعقمات بإستمرار".

وأضافت جاكلين :"أتواصل يوميا مع محبيني عبر صفحاتي على مواقع التواصل الإجتماعي، وأنشر لهم أغنياتي وكليباتي وصور قديمة وجديدة لي، وهم يعبرون لي عن محبتهم، ويتركون لي أجمل التعليقات، وأنا بدوري أعبر لهم عن محبتي لأنهم يدعمونني بإستمرار".

وتابعت جاكلين :"كذلك أتواصل مع إبني رضوان الموجود في فرنسا مع عائلته، وأتابع بعض المسلسلات، وأطلع على آخر المستجدات من خلال نشرات الأخبار".

أما عن أمنياتها، فقالت لنا جاكلين :"أمنياتي كثيرة، أهمها أن ينتهي ​فيروس كورونا​ بأسرع وقت، وأن نجتاز الأزمة الإقتصادية التي نعاني منها منذ شهور، وأن يعود لبنان أجمل بلد في العالم".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هكذا تمضي جاكلين وقتها خلال الحجر المنزلي وهذه أمنياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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