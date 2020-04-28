ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للممثلة السورية ​هيفاء واصف​، شقيقة الممثلة السورية ​منى واصف​، التي عادت الى الشاشة بعد غياب طويل، من خلال مشاركتها في مسلسل "​سوق الحرير​"، والذي يعرض في رمضان، من بطولة بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار ونادين تحسين بك.

يُذكر أن هيفاء شاركت في العديد من المسسلسلات، في بداية البث التلفزيوني في سوريا، ومنها "ساعي البريد" و"الطير المسافر"، قبل أن تنقطع لمدة 15 عاماً، بعد زواجها وإنجابها أولادها ومنهم الممثلاتان مرح جبر وليلى جبر.

كما شملت مسيرتها أعمالاً أخرى ومنها "أيام شامية" و"رقصة الحباري" و"أبو الهنا" مع الممثلين السوريين دريد لحام وسامية الجزائري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب طويل شقيقة منى واصف الممثلة تعود الى الشاشة.. تعرفوا إليها- بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.