تراند اليوم : بالصور.. شريهان تحتفل بنجاح “فلانتينو”: عادل إمام متشاور عليه من رب العباد

احتفلت النجمة شريهان بعرض الحلقة الأولى من مسلسل “فلانتينو” للنجم عادل امام، واستعرضت أولا مشهدا مؤثرا من أحداث الحلقة، ثم قالت بعدها إنها غير قادرة على الانتظار وتريد أن تعبر عن إعجابها بالمسلسل وبموهبة مؤلفه أيمن بهجت قمر.

عادل إمام من الحلقة الأولى لمسلسل فلانتينو

شريهان غردت عبر حسابها على موقع تويتر بسرد المشهد الأبرز في الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو قائلة: بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!!

تابعت قائلة: دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم #ڤالنتينو 2020 بإختصار #عادل_إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس #مصر لا والله للعالم أجمع، ربنا يطولنا في عمرك اللهم أمين يارب العالمين ..دهب مصري أصيل #عادل_إمام #فالتتينو #2020

وغردت بعدها قائلة: حاولت أنتظر ما قدرتش!!! عادل إمام متشاور عليه من رب العباد!!! 1000 مليون مبروك حبيبي أيمن “كبير يا أيمن” كبيرقوي.. مولود بموهبة كبيرة وعظيمة ولسه ولسه ولسه.. ألف مبروك لجميع القائمين على مسلسل #فالنتينو #أيمن_بهجت_قمر #رامي_إمام #رمضان 2020 .

ورد عليها المؤلف ايمن بهجت قمر: يا حبيبتي كل سنه وانتي طيبه وبخير ويارب نشوفك بقى في رمضان 2020.

يذكر ان الفنانة شيريهان، كانت أول من تصدى للشائعات المتكررة التي طالت زميلها الفنان عادل إمام سواء بالمرض أو الموت، وأطلقت تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع تويتر لجمع الدعوات للفنان الملقب داخل الوسط الفني المصري ب “الزعيم” ناشدت فيها الله أن يحفظ إمام وأسرته من المرض.

شريهان غردت قائلة: اللهم نسألك بأسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة.. حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك ولنا جميعًا أسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. “ربنا يحفظك” عادل إمام”.

مسلسل فلانتينو عرض عقب آذان مغرب أول أيام رمضان ويجسد عادل إمام دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها.

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المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.