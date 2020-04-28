تراند اليوم : أكل العيش مر .. إعادة فتح دارعرض سينمائي في أمريكا

اعلن جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الامريكية عن اعادة فتح دور عرض سينمائي ولكن بسعة تصل الى 25%، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الامريكية.

كما سيعاد فتح المسرح الكبيرة مثل AMC و Cinemark شهر يوليو المقبل.

كما كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل الولايات المتحدة 1303 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وتخطت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، بحسب موقع “وورلد ميتر” 1002963 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 56387 حالة وفاة.