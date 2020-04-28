تراند اليوم : شاهد..صور مكياج ياسمين صبري

من ابرز مميزات النجمة المصرية ياسمين صبري أنها من النجمات القلائل اللواتي لم يلجأن لعمليات التجميل، بل اعتمدت على ابراز معالمها الجمالية والتركيز عليها من خلال المكياج، وتميزت عن غيرها من النجمات باعتماد مكياج

خاص.

تعتمد ياسمين صبري على نوعين من المكياج الاول المكياج الدرامي الذي تركز فيه على استخدام الكحل الاسود داخل العين وظلال العيون غامق، والمكياج الاخر الذي غالبا ما تعتمده ياسمين صبري هو المكياج الريترو مع الأيلاينر المجنح والروج الأحمر.

طريقة تطبيق المكياج الريترو على طريق ياسمين صبري:

طبقي كريم الاساس والكونتورينع لتحديد قسمات الوجه ولكن انتبهي سيدتي لتطبيق المكياج الريترو يجب ان لا يكون لون البشرة داكن بل فاتح حتى لو كنت من ذوات البشرة السمراء ننصحك بتفتيح البشرة من خلال تطبيق بودرة مضغوطة فاتحة اللون، خصوصا في المناطق اسفل العينين ووسط الجبين وتحت الخدين، ذلك ان المكياج الريترو والروج الاحمر لا يليق بالبشرة الداكنة.

طبقي ظلال عيون باللون الباج الفاتح وركزي على رسمة الايلاينر الاسود ابدئي برسمه ابتداء من طرف العين واسحبيه نحو الاعلى ولا تنسي رسم داخل العين بالكحل الاسود. ولنظرة جذابة ننصحك بتركيب الرموش الاصطناعية لتكثيف الرموش.

ولتطبيق الروج الاحمر اعتمدي الخطوات التاليه:

طبقي الفاونديشن على الفم بعد ذلك بواسطة اسفنجة خاصة ضعي طبقة من البودرة المضغوطة على الفم ثم قومي باستخدم الريشة لتحديد ورسم الفم بالروج الاحمر او البيرغندي.

نلاحظ في صور مكياج ياسمين صبري انها تحبذ استخدام احمر شفايف بالالوان الداكنة ولكنها في هذه الحالة تعتمد مكياج عيون ناعم وتكتفي برسم الايلاينر.

مكياج عيون سموكي مع روج بالوان نيود:

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وعندما تعتمد مكياج عيون قوي كالسموكي البني او الاسود عندها تعتمد الروج النيود باللون الباج او الوردي.

يلاحظ ايضا في مكياج ياسمين صبري انها لا تعمد الى رسم حواجبها خصوصا ان لون شعرها اسود وذلك لتفادي الاطلالة الحادة والقوية.