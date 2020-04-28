تراند اليوم : مسلسل الاختيار الحلقة 4 ..الكشف عن كيف حشد الاخوان اتباعهم في رابعة

أحداث سريعة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل “الاختيار” للنجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث اعترف والد المنسى “أحمد فؤاد سليم” لأمير كرارة، أنه أجرى فحوصات وتحاليل وكشفت أنه مصاب بسرطان الكبد، وطلب منه ألا يخبر أحداً، كما أعطاه ورقة تحتوى على وصيته وطلب منه تنفيذها عقب وفاته.

وعلى جانب آخر، عاد عشماوى لمصر، بعد أن أتم اتفاقه للانضمام لجبهة النصرة مع أبو مصعب “إيهاب فهمى”، فضلا عن مقابلته مع أبو بكر البغدادى، كما تطرقت الحلقة لمشاهد حية من حصار رابعة العدوية إبان حكم الإرهابية، وتشجيع عمشاوى “أحمد العوضى” لعائلته للنزول إلى ميدان رابعة، حيث اعتبره يوما للتاريخ.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.