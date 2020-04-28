تراند اليوم : شاهد عيان الحلقة 4.. عمر يقتل أحد رجال العزازي

كتب: شيرين عصملي

انطلقت أمس، الاثنين، رابع حلقات مسلسل “شاهد عيان” بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة وبسمة، وبدأت أحداث الحلقة بإرسال عمر “حسن الرداد”، راجح لليلى “بسمة” شقيقة زوجته ليخبرها أن شقيقتها لم تمت وأن كل ما قاله عمر ليس وهما.

وبعدها تقابل راجح وعمر ليكتشفا أن هناك شخصا يراقبهم، ثم يخططوا للإيقاع به وينجحوا بالفعل ويمسكون به ثم يعترف لهم أنه من طرف طبيب نفسي كانت تعالج عنده ندى “هنا شيحة”.

ثم ذهبوا إلى الطبيب ويكتشفوا أن زوجته كانت تعمل على ملف برجل الأعمال وليد عزازي، وهذا الملف داخل خزنة بالجريدة، ثم يذهبا إلى الجريدة لإحضار الملف وبعدها يهاجمهم ثلاث أشخاص ويقوم عمر بقتل واحد منهم.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

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روتانا دراما

عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل