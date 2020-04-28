حقيقة إصابة أحمد فهمي ب ” سرطان المرئ “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 12:56 مساءً - انتشرت خلال الفترة الأخيرة أخبارا حول إصابة الفنان المصري ” أحمد فهمي ” بمرض سرطان المرئ بعد إعلان إجرائه الجراحة الثالثة في المريء بعد جراحتين كان قد أجراهما في الفترة الماضية .
وهو الأمر الذي دفعه إلى الخروج للرد على ما يتم تداوله في تصريحات صحفية له والتي نفى من خلالها إصابته بالسرطان .
وقال فهمي إنه يستعد للخضوع لجراحة ثالثة في المريء بعد شهر رمضان على الرغم من خضوعه للعملية نفسها مرتين في مصر وبلجيكا على مدار الأشهر الأخيرة .
وذلك بسبب استمرار معاناته من آلام بالمرئ وإنه وفقا لنتائج الفحوصات والأشعة تبينت حاجته لإجراء جراحة للمرة الثالثة .
وأشار أحمد فهمي إلى إنه يعاني من مرض نادر إسمه ” لاتن باتش ” وبسببه تفرز بعض الخلايا عصارة مضرة .
وكشف عن أن طبيبه الفرنسي ” جاك ديفير ” كان قد طالبه بعدم إستكمال تصوير مسلسل ” رجالة البيت ” التي يشارك في بطولتها بسبب حالته إلا أنه أصر على مواصلة العمل لأنه ” شغل ناس ” على حد قوله ولا يجوز التأخر عنه .
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