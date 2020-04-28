بيل جيتس يعطي وصفة النجاح للتعلم عن بعد خلال "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من التحديات التي فرضها جائحة كورونا حول العالم، فإن نجاح تجربة التعليم عن بُعد جاءت لتؤكد إصرار أولياء الأمور والطلاب على التصدي لتحديات الفيروس وإكمال المسيرة التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام.

ومن هذا المنطلق قدم بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، حزمة من النصائح للطلاب بكل دول العالم، لحثهم على الاجتهاد وإكمال الخط التعليمي الدافع نحو النجاح مهما كانت الظروف للحد من فيروس "كوفيد-١٩" والعودة إلى حياتنا الطبيعية