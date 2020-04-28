القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من التحديات التي فرضها جائحة كورونا حول العالم، فإن نجاح تجربة التعليم عن بُعد جاءت لتؤكد إصرار أولياء الأمور والطلاب على التصدي لتحديات الفيروس وإكمال المسيرة التعليمية عن بُعد حتى نهاية العام.
ومن هذا المنطلق قدم بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الأمريكي الشهير، حزمة من النصائح للطلاب بكل دول العالم، لحثهم على الاجتهاد وإكمال الخط التعليمي الدافع نحو النجاح مهما كانت الظروف للحد من فيروس "كوفيد-١٩" والعودة إلى حياتنا الطبيعية
كانت هذه تفاصيل خبر بيل جيتس يعطي وصفة النجاح للتعلم عن بعد خلال "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.