نجم فريندز يصدم جمهوره بأحدث ظهور.. يصعب التعرف عليه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الإعلان عن تأجيل الحلقات الجديدة من المسلسل الشهير Friends، ظهر الممثل الأمريكي وأحد نجوم المسلسل الستة "ماثيو بيري" علنًا للمرة الأولى منذ 6 أشهر بشكل صادم لجمهوره حيث صعُب التعرف عليه.

ونشرت صحيفة "ذان صن" البريطانية صورًا صادمة للنجم الأمريكي البالغ من العمر50 عامًا، والذي اشتهر بدور تشاندلر بينغ في مسلسل الست كوم Friends في فترة التسعينيات، والذي حقق شهرة واسعة جعلت القائمين على صناعته للإعلان عن حلقات جديدة للم شمل الممثلين الستة مرة أخرى، وهم ديفيد شويمر (روس غيلر)، كورتني كوكس (مونيكا غيلر)، جينيفر أنيستون (راتشيل غرين)، مات ليبلانك (جوي تريبياني) وليزا كودرو (فيبي بوفيه)، عبر شبكة HBO Max، ولكن تم تأجيل هذا المشروع بعد تفشي جائحة كورونا في شهر ديسمبر الماضي.

ظهر ماثيو خلال نزهة في شوارع نيويورك بشعر رمادي غير مرتب وتيشرت أسود وقميص أزرق فضفاض وسروال من الجينز الغامق وكان منتعلًا حذاءً رياضيًا وبوزن زائد بشكل كبير، واختلف شكله تمامًا عمّا اعتاد جمهوره على رؤيته من قبل.

وتؤكد الصحيفة أن ماثيو لا يوجد داخل العزل المنزلي بمفرده بل برفقة أصدقائه المقربين والمتعافين مثله من إدمان الكحول والمخدرات، بالإضافة لوجود حبيبته مولي هورويتز.

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وقد تواعد الثنائي سرًا لمدة عامين قبل أن يقررا الإعلان عن علاقتهما في عيد الحب بمُشاركة مولي منشورًا تعايد به النجم على إنستغرام، وقبل أن يبدأ ماثيو علاقته العاطفية كان نشطًا على تطبيق المواعدة رايا الذي ساعده على إيجاد مولي البالغة من العمر 29 عامًا والتي دائمًا يصفها بحصن الأمان له.

وكان ماثيو يحرص على متابعة جمهوره بأخباره داخل العزل المنزلي، حيث كان يقضي الوقت مع رفاقه في مشاهدة الأفلام واللعب وطهي الطعام، وعلى ما يبدو أن هذا ما أكسبة الوزن الزائد الذي ظهر به.

والجدير بذكره أن الممثل الأمريكي ماثيو بيري خاض معركة طويلة مع إدمان المخدرات منذ عام 1997، الأمر الذي أدى لدخوله مصحات إعادة التأهيل، ثم عاد في عام 2000 ليدمن الكحول وقال على الرغم من استمرار نجاح مسلسل Friends لسنوات طويلة والشهرة والأموال التي حظي بها، إلا أنه كان دائمًا يشعر أنه وحيد بسبب مشكلاته مع الإدمان.