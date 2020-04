تقديم موعد طرح فيلم Thor: Love and Thunder أسبوعين

أعلنت شركة مارفل تقديم موعد طرح فيلم الأبطال الخارقين الجديد Thor: Love and Thunder، على أن يطرح فى 11 فبراير من عام 2022، بدلا من 18 فبراير من نفس العام، وفقا للتقرير الذى طرح على موقع " collider "، وكان قد كشف المخرج تايكا وايتيتي الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه " Jojo Rabbit "، أنه لايزال يعمل على الجزء الرابع من سلسلة Thor، الذى من المقرر له أن يطرح تحت اسم Thor: Love and Thunder، حيث انهى 4 أو 5 مسودات للعمل، الذى توقف العمل عليه بسبب فيروس كورونا، الذى أدى إلى إيقاف العمل فى صناعة السينما منذ أكثر من شهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتي بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتي " أن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

واضاف وايتيتي " أن فيلم Thor: Ragnarok سيبدو وكأننا سألنا طفل عنده 10 سنوات، ماذا تريد فـ أجاب أنه يريد كل شئ، ولذلك فأن الفيلم سيحتوى على كل شئ يريده المشاهد".

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في صيف العام الجارى، وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit ، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety

ولم تعلق مارفل على انضمام روبنسون، إلى الجزء الجديد من السلسلة، كما عاد وايتيتي إلى منصب المخرج بعد إخراجه فيلم "Thor: Ragnarok" ، الذى طرح في 2017، ويعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" الذى ححقق مبلغ 853 مليون دولار في شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم

