حسن شاكوش يكشف عدد زيجاته

كشف مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن عدد زيجاته السابقة، أثناء استضافته ببرنامج «شيخ الحارة» والذي يعرض على قناة «القاهرة والناس»، مشيرا إلى أنه تزوج مرتين فقط، وأنه خلال هذه الفترة غير متزوج أو مرتبط.

برنامج «شيخ الحارة»، من البرامج الحوارية الساخنة التي تستضيف من خلاله إيناس الدغيدي بعض النجوم والمشاهير، ويعتمد البرنامج على تصريحات وكشف حقائق للمرة الأولى عنهم.

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