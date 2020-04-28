سيرين عبدالنور تنال إعجاب جمهورها بإطلالة رياضية

القاهرة – لايف ستايل شاركت الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت سيرين في الصور بجاكيت رياضي باللون الأحمر وبنطلون من نفس. ونالت إطلالة سيرين عبدالنور إعجاب متابعيها. Advertisements وتشارك سيرين الفنان أحمد فهمي في تقديم البرنامج الرمضاني "سهرانين معاكم من البيت". وقد يهمك أيضًا:

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