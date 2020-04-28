كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:59 صباحاً - خرج مسئول صحي روسي يدعى ” ألكسندر مياسنيكوف ” بتصريحات له حذر من خلالها من أن العالم سيواجه وباءا عاما أكثر فتكا من فيروس كورونا .
فقال مياسنيكوف وهو المتحدث بإسم مركز المعلومات الخاصة بفيروس كورونا : “ لا مفر من حدوث وباء ثان هذا سيحصل بالتأكيد .. كلنا ننتظر وباءا خطيرا سيبلغ درجة فتكه 30-35% ” .
وأضاف أن الخبرة الدولية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من شأنها أن تساعد العالم في الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء الخطير الجديد .
كما أكد على أن أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي في ظل هذه الأزمة هي المستشفيات لأنها تتميز باحتمال أكبر للإصابة بالفيروس .
يذكر أن ألكسندر مياسنيكوف قد سبق وأعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ثم تعافى منه .
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات طبيب روسي شهير تثير الجدل : ” العالم سيواجه وباء أكثر فتكا من فيروس كورونا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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