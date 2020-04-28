شاهد .. لبنانيون يهتفون في شوارع بيروت : ” حزب الله إرهابي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:59 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني يتحدث بغضب عن ” حزب الله ” اللبناني وتصرفاته منتقدا تدخله المستمر في الشئون الداخلية للبنان .

وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من المواطنين اللبنانيين أيضا إلى جانب هذا الرجل الذين أيدوا مع قاله وقاموا بالتصفيق له ثم بدأوا يرددون : ” إرهابي إرهابي .. حزب الله إرهابي ” .

وذلك للتعبير عن أن الحزب هو الداعم الأول للإرهابيين على عكس ما يتردد من البعض بأن حزب الله هو حزب السلام أو أنه حمى لبنان من العدو الصهيوني .