شاهد .. لبنانيون يهتفون في شوارع بيروت : ” حزب الله إرهابي “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:59 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني يتحدث بغضب عن ” حزب الله ” اللبناني وتصرفاته منتقدا تدخله المستمر في الشئون الداخلية للبنان .
وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من المواطنين اللبنانيين أيضا إلى جانب هذا الرجل الذين أيدوا مع قاله وقاموا بالتصفيق له ثم بدأوا يرددون : ” إرهابي إرهابي .. حزب الله إرهابي ” .
وذلك للتعبير عن أن الحزب هو الداعم الأول للإرهابيين على عكس ما يتردد من البعض بأن حزب الله هو حزب السلام أو أنه حمى لبنان من العدو الصهيوني .
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