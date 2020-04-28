اعتزال بطل التزلج السريع للمسافات القصيرة فيكتور آن

متابعة بتجــــــــرد: قال الروسي فيكتور آن، البطل الأولمبي 6 مرات، إنه سيعتزل التزلج السريع للمسافات القصيرة بسبب الألم المستمر والإصابات.

وذكر في خطاب مفتوح نقلته وسائل إعلام روسية، مساء أمس الاثنين: «بسبب الألم المستمر في الركبة، والحاجة لوقت طويل للتعافي، والمعالجة والتأهيل بعد البطولات، لذلك من الصعب التدريب لأقصى حد».

وأضاف: «توصلت إلى استنتاج بأنه من المستحيل أن تواصل مسيرة رياضية متسلحاً بالعزيمة فقط. أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، لذلك قررت الاعتزال».

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وفاز آن (34 عاماً)، المولود في كوريا الجنوبية، بثلاث ميداليات ذهبية وأخرى برونزية لكوريا الجنوبية باسم آن هيون سو.

ولكن بعد الفشل في الوصول لدورة الألعاب الشتوية 2010 حصل على الجنسية الروسية، بعدما نشب خلاف بينه وبين سلطات التزلج في بلده الأم كما أنه قام بتغيير اسمه.