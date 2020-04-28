رونالدينيو يتحدث عن كواليس سجنه في باراغواي

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدينيو عن صدمته بشأن الفترة التي قضاها مؤخراً في السجن الذي احتجز به في باراغواي.

وقال رونالدينيو في مقابلة مع صحيفة «إيه بي سي» في باراغواي «لم أتخيل أبداً أن أوجد في موقف مثل هذا، إنها صدمة قاسية للغاية».

وغادر رونالدينيو السجن قبل نحو 3 أسابيع، ولكن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في باراغواي، وفقاً لما حكم به القاضي غوستافو أماريلا.

وقضى لاعب برشلونة السابق وشقيقه 32 يوماً في السجن بعدما ترددت مزاعم بأنه دخل باراغواي بجواز سفر مزور.

وأشار رونالدينيو «جئنا من أجل افتتاح كازينو على شبكة الإنترنت ومن أجل نشر كتاب يحمل سيرتي الذاتية».

وشدد على أنه لم يكن يعلم مطلقاً أن جواز السفر الذي يحمله ليس سليماً، «لقد اندهشت تماماً لمعرفة أن جواز السفر الذي أحمله ليس سليماً».

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وتابع: «منذ اللحظة الأولى تعاونا مع المحكمة لكشف الحقائق، كنت أصلي دائماً لكي تسير الأمور على مايرام، أتمنى أن ينتهي كل شيء قريباً».

وعن المعاملة التي تلقاها في السجن قال رونالدينيو «عاملونا بشكل جيد، لعبنا كرة القدم».

وأوضح محاميو رونالدينيو، الذي لعب لأندية باريس سان جيرمان وميلان وفلامنغو، أن اللاعب سيوجد في فندق «بالماروغا» لتنفيذ الإقامة الجبرية مع شقيقه.

ووافق القاضي على طلب الإقامة الجبرية الذي تقدم به رونالدينيو، بعد دفع 6ر1 مليون دولار من حساب رونالدينيو عن طريق الإيداع.

وخلال الـ32 يوماً التي قضاها رونالدينيو في السجن احتفل بعيد ميلاده الـ40، وأصبح مشهوراً في مركز السجون بسبب المباريات التي خاضها مع بقية المساجين.