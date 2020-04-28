دينا الشربيني سعيدة للمرة الأولى في “لعبة النسيان”

متابعة بتجـــــــــرد: لأول مرة تظهر دينا الشربيني وهي سعيدة وترقص ضمن أحداث مسلسل «لعبة النسيان»، بينما تقدم شخصية رقية التي تحاول تذكّر الماضي، ومن بين الأحداث التي تذكرتها فترة الجامعة، حيث كانت تسكن عند زوزو (رجاء الجداوي) بعد انهيار منزلها، وبينما كانت تذاكر سمعت بنات زوزو يرقصن بصوتٍ عالٍ على أغنية ناويها لمحمد حماقي، الأمر الذي دفع زوزو لمحاولة إسكاتهن، إلا أنها رقصت معهن، لتخرج عليهن رقية (دينا الشربيني) في غضبٍ، حتى تكشف عن الصاجات في يدها وترقص معهن.

ويُعرض مسلسل «لعبة النسيان» على شبكة قنوات MBC مصر عند العاشرة مساءً ويعاد عند الرابعة والنصف عصراً.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماماً عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

«لعبة النسيان» سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق، وبطولة: دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، والطفل أحمد حاتم.