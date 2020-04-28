هيفاء واصف شقيقة منى واصف تخطف الأنظار في “سوق الحرير”

متابعة بتجـــــــــرد: تطلّ النجمة السورية القديرة هيفاء واصف ضمن أحداث مسلسل “سوق الحرير” مع بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار ونادين تحسين بك، ويبدو أن مشاركتها في العمل الرمضاني قد أثارت ضجةً كبيرةً على مواقع التواصل الإجتماعي.

أمّا السبب فيعود إلى إنتشار صورة هيفاء واصف بكثافة في الساعات الماضية مع السؤال التالي: ” مين بيعرف هالممثلة بمسلسل سوق الحرير بتكون شقيقة أي ممثلة سورية قديرة؟ في شبه بالشكل وعندهم نفس الصوت”.

ليتبيّن أن هيفاء واصف هي شقيقة الممثلة السورية منى واصف، ما شكّل مفاجأة جميلة للمتابعين.