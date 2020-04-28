ولادة استثنائية لقرد مهدد بالانقراض في فرنسا

متابعة بتجـــــــــرد: وُلد في الـ18 من مارس الماضي، قرد لانغور في حديقة لا سيتاديل للحيوانات في بوزانسون شرق فرنسا، وهو نوع مهدد بالانقراض وينتشر في الصين وفيتنام.

وبدأ صغير القرد صاحب الرأس الأصهب، برفقة والده يوهان ووالدته بينغ، يخرج إلى الحظيرة فيما حديقة الحيوانات في بوزانسون ما تزال خالية من الزوار وهادئة بسبب إجراءات العزل المتبعة في فرنسا منذ منتصف مارس.

وقالت الحديقة في بيان: “إنها ولادة استثنائية لهذه الرئيسات التي لم يبقَ منها إلا 2000 حيوان في الطبيعة و133 في حدائق حيوانات”. وقرد “لانغور دو فرنسوا” تيمناً بقنصل فرنسي في جنوب الصين بالقرن الـ19، هو نوع مهدد بسبب القضاء على مواطنه الطبيعية جراء توسع الزراعة والنشاط المنجمي وبسبب الصيد أيضاً، لاستخدامه في صنع أدوية صينية تقليدية.

وتعد هذه الولادة الرابعة لهذا النوع في الأسر بأوروبا والخامسة في العالم.

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وأوضح المشرفون على رعاية صغير القرد أن الوبر الأصهب سيختفي بعد أسابيع قليلة، ليستحيل أسود مثل وبر الوالدين.

وفي البرية يعيش هذا النوع من القردة على تلال في جنوب غرب الصين، وصولاً إلى شمال شرق فيتنام، وهي تعيش ضمن مجموعات تضم أكثر من 10 حيوانات بمعدل وسطي، تديرها الإناث التي تربي الصغار بشكل مشترك.

وتستوطن هذه القردة مغاور حفرتها الأمطار في أجراف كلسية، وتقتات على أوراق الأشجار وبراعمها وقشورها وجذورها.