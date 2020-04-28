نتفليكس تعرض فيلمًا وثائقيًا عن ميشيل أوباما ومذكراتها

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض منصة “نتفليكس” الأسبوع المقبل، فيلماً وثائقياً يتمحور على ميشيل أوباما، مكرساً لجولتها العالمية للترويج لكتاب مذكراتها.

ويشكل “بيكومينغ” وهو عنوان كتاب مذكراتها أيضاً، تعاوناً جديداً بين أوباما وزوجها مع منصة البث التدفقي الكبيرة بعد فيلم “أميريكن فاكتوري” الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في فبراير، وسيعرض الفيلم الجديد في السادس من مايو المقبل.

وغردت ميشيل أوباما تعليقاً على إعلان بث العمل قائلة: “إن الفيلم يكشف عن قصص أشخاص رائعين التقتهم بعد صدور كتاب مذكراتها”.

وأضافت: “خلال هذه المرحلة العصيبة، أتمنى أن يكون الفيلم مصدر تشجيع وسعادة لكم”.

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وحقق كتاب مذكرات ميشيل أوباما، وهي أول سيدة أولى سمراء وزوجة أول رئيس أمريكي أسمر في تاريخ الولايات المتحدة، نجاحاً كبيراً عند صدوره عام 2018 مع بيع أكثر من 2 مليون نسخة منه في أمريكا الشمالية في غضون أسبوعين.

وجالت أوباما في 34 مدينة على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب برفقة السينمائية ناديا هالغرين.

وأنتجت الفيلم شركة “هاير غراوند” التي أسسها باراك وميشيل أوباما، وسبق لها أن أنتجت “أميريكن فاكتوري” حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البلاد الغربي، بعدما اشتراه ملياردير صيني.