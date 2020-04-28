إياد نصار يواجه هذه المقارنة بعد دوره في “الاختيار”

متابعة بتجــــــــرد: بعد ظهور الفنان إياد نصار كضيف شرف في مسلسل “الاختيار”، الذي تدور أحداثه عن بطولات الجيش في مواجهة الإرهاب من خلال قصة الشهيد أحمد المنسي، انتشرت مجموعة من الصور والنكات الكوميدية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقارن نشطاء بين شخصيته كضابط مظلات مصري في “الاختيار”، وشخصيته كضابط إسرائيلي في فيلم “الممر”، الذي دارت أحداثه عن فترة حرب الاستنزاف بين مصر والكيان الصهيوني في بداية سبعينيات القرن الماضي، وحقق الفيلم والشخصية التي جسدها نصار نجاحًا كبيرًا.

وقام إياد بأداء شخصية قائد قوات المظلات في الجيش المصري، وانتشرت صورته وهو يرتدي بذلة القوات المسلحة المصرية وبجواره الفنان أمير كرارة الذي يقوم بدور الشهيد أحمد المنسي، وعلق عليها الجمهور كاتبين: “شفت لما دخلت الجيش المصري وسيبت الجيش الإسرائيلي وشك نور إزاي”.

وكان إياد قد قوبل بهجوم شديد بعد ظهوره في فيلم “الممر” بدور القائد الإسرائيلي، حيث هدده البعض مطالبين منه الاختباء.